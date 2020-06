‘Visitekaartje’ van de jonge Rubens in Antwerpen te zien

Het Rubenshuis in Antwerpen kan vanaf nu het, voor zover bekend, vroegste individuele zelfportret van Peter Paul Rubens (1577-1640) laten zien. Het is het „eerste visitekaartje van de jonge Rubens”, zegt het museum. Het is in langdurig bruikleen gegeven door een particulier.

Het is een voorbereidende studie voor een zelfportret dat hij toevoegde aan de decoratie van een kapel van een jezuïetenkerk in de Noord-Italiaanse stad Mantua.

In 1604-1605 maakte Rubens voor de jezuïetenkerk drie grote schilderijen. Hij was zo blij met de opdracht dat hij zichzelf een plaats gaf in een van de voorstellingen.

In het begin van de negentiende eeuw werden de grote werken door de troepen van Napoleon uit de kerk verwijderd, waarbij ook Rubens’ zelfportret verloren ging. De voorstudie bleef echter bewaard en is nu, nadat die deze eeuw weer opdook en na een controverse tot een echte Rubens werd verklaard, het vijfde individuele zelfportret dat we van Rubens kennen en het tweede in de vaste opstelling van het Rubenshuis.