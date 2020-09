Virus vertraagt afwerking Sagrada Familia

De fameuze kerk Sagrada Familia in Barcelona, al bijna 140 jaar in aanbouw, is niet klaar in 2026. De streefdatum moet worden verschoven vanwege de coronacrisis. Niet alleen de verdere constructie van de toeristische topattractie ondervindt daardoor problemen, ook de fondsenwerving loopt tegen tegenvallers aan.

„De effecten van de pandemie dwingen ons het tijdschema te heroverwegen”, zei het hoofd van de bouwers woensdag.

Het artistieke ontwerp van architect Antoni Gaudí met achttien torens moet bij afronding een hoogte van 172 meter hebben bereikt. Volgens de meest recente planning zou de in 1882 begonnen constructie in 2026 zijn afgerond, honderd jaar nadat Gaudí onder een tram kwam en overleed. Een nieuwe datum kan nog niet worden gegeven.

De bouwwerkzaamheden kwamen in maart abrupt tot stilstand toen Spanje in lockdown ging, maar komen „in de komen de weken” weer op gang. Het tempo zal lager zijn gezien het gebrek aan geld. De basiliek is afhankelijk van donaties en ticketopbrengsten van bezoekers, die maar mondjesmaat binnendruppelen.