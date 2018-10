Vinviskadaver op Belgisch strand

Op een strand in België is in de nacht van woensdag op donderdag een dode vinvis aangespoeld. Het enorme kadaver was woensdag al ontdekt en is door schepen naar het strand bij het plaatsje De Haan gesleept.

De politie heeft linten gespannen om nieuwsgierigen op afstand te houden. Onderzoekers kijken waar het zoogdier van een meter of vijftien aan is gestorven. Er zijn inkepingen gemaakt om te voorkomen dat het opgezwollen dier openscheurt.

Onduidelijk is hoe de vinvis in Belgische wateren is beland. Het kan nog even duren voordat het kadaver is opgeruimd.