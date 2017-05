Vingerafdruk asielkinderen vanaf zes jaar

De vingerafdrukken van vluchtelingenkinderen vanaf zes jaar worden opgeslagen in de Europese database met persoonsgegevens van asielzoekers. De bevoegde commissie van het Europees Parlement heeft daar dinsdag mee ingestemd. Het moet wel kindvriendelijk gebeuren en detentie van minderjarigen is uit den boze.

De leeftijdsgrens is nu nog veertien jaar, maar om (onbegeleide) kinderen te kunnen volgen en gezinshereniging makkelijker te maken wordt die verlaagd. Ook moet de maatregel hen beschermen tegen mensenhandel en uitbuiting.

Politie, justitie en veiligheidsdiensten krijgen ook toegang tot de zogenoemde Eurodac-database, die nu nog puur voor asieldoeleinden wordt gebruikt.

D66 stemde tegen omdat de rechten van kinderen onvoldoende gewaarborgd zouden zijn. Europarlementariër Sophie in ’t Veld vindt dat er altijd een voogd bij moet zijn. „Nu worden kleine kinderen gestigmatiseerd als terrorist of zware crimineel.” Haar voorstel voor een speciale afdeling bij Europol voor de bescherming van deze kinderen is aangenomen.