Vindman: Oekraïne bood mij ministerspost aan

Getuige Alexander Vindman in het impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dinsdag dat een hoge Oekraïense functionaris hem de functie van minister van Defensie had aangeboden.

Luitenant-kolonel Vindman, een Oekraïne-expert bij de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, vertelde tijdens de openbare hoorzitting in het Congres dat hij het aanbod niet serieus nam.

Republikeinen brachten het aanbod van Oleksandr Daniljoek, de voormalige secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne, naar voren in een kennelijke poging om de getuigenis van Vindman tegen Trump in diskrediet te brengen.

Vindman zei dat Daniljoek de ministerpost tot drie keer aanbood tijdens een vergadering in Kiev ter gelegenheid van de inhuldiging van de president van Oekraïne, Volodimir Zelenski in april.

„Maar elke keer heb ik het afgewezen,” zei de in Kiev geboren Vindman, eraan toevoegend dat hij het aanbod aan zijn superieuren in de Amerikaanse regering rapporteerde. Hij noemde het aanbod „vrij komisch”. Vindman: „Het is best grappig dat een luitenant-kolonel in het leger van de Verenigde Staten, die echt niet zo senior is, die uitzonderlijk hoge positie wordt aangeboden”.

Hij benadrukte echter: „Ik ben een Amerikaan - ik kwam hier toen ik een peuter was - en ik heb deze aanbiedingen onmiddellijk afgewezen.”