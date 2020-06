Vijftien vluchtelingen bij De Panne uit zee opgepikt

Voor de kust van de Belgische badplaats De Panne zijn zaterdagochtend vijftien vluchtelingen uit zee gehaald. Ze wilden waarschijnlijk oversteken naar het Verenigd Koninkrijk.

Het bootje waarin ze zaten was in de nacht vanuit Noord-Frankrijk vertrokken. Toen het veel water maakte, belden ze zelf de hulpdiensten.

De Vlaamse autoriteiten onderzoeken of hun oversteek door mensensmokkelaars is geregeld. Dat gebeurt steeds vaker, maar het loopt niet altijd goed af. Zo kapseisde in januari een bootje met migranten, ook voor de kust van De Panne. Daar bleken twee Afghaanse mensensmokkelaars achter te zitten.