Vijftien doden na explosie bij inval Sri Lanka

Op Sri Lanka zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen toen zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen die door de veiligheidstroepen in het nauw waren gedreven. Onder de doden zijn zes kinderen en drie vrouwen, meldt een woordvoerder van de politie.

De politie en het leger wilden vrijdagavond in het oosten van Sri Lanka een onderduikadres van islamitische strijders bestormen. Daar kwam het tot een vuurgevecht tussen de veiligheidsdiensten en de militanten, waarna drie explosies zich in het huis voordeden. De politie vermoedt dat een of meerdere zelfmoordterroristen zichzelf hebben opgeblazen.

Tijdens een doorzoeking van het pand na afloop van de confrontatie werden twaalf lichamen in het huis gevonden. Buiten zijn nog drie mannen dood gevonden, die vermoedelijk ook zelfmoordterroristen waren. Een vrouw en een kind zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder op vrijdag vonden de Sri Lankaanse veiligheidsdiensten bij een huiszoeking in Sammanthurai al explosieven. In het huis lagen verscheidene jerrycans met brandstof, staven gelatine-dynamiet, duizenden metalen balletjes, ontstekingsmechanismes en een drone.

Daar werd ook een vlag en kleding gevonden van Islamitische Staat, die mogelijk zijn gebruikt in een video om de aanslagen tijdens Pasen op te eisen. In totaal kwamen meer dan 250 mensen om het leven bij verschillende explosies in kerken en hotels.