Vijftien doden bij Franse luchtaanval Mali

Bij een Franse luchtaanval zijn in het West-Afrikaanse Mali circa vijftien mensen gedood. Het waren volgens meldingen van het Franse ministerie van Defensie terroristen die van plan waren een aanslag te plegen in de streek van Dialloubé, bijna 500 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bamako.

De luchtaanval was 10 januari en is uitgevoerd in samenspraak met Malinese militairen op de grond. Het is niet bekendgemaakt waarom Defensie er een week na de luchtaanval melding van maakt.

Frankrijk heeft in de Sahel, inclusief Mali, 4500 militairen in actie. Ze moeten de jihadisten bestrijden die het dunbevolkte woestijn- of woestijnachtig gebied van ongeveer 7000 bij 800 kilometer terroriseren. Nederland heeft in het kader van een VN-missie ook militairen in Mali. Ze zijn in Gao gelegerd, circa 950 kilometer ten noordoosten van Bamako.