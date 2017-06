Vijfsterrenbeweging verliezer verkiezingen

De eurosceptische Vijfsterrenbeweging (Movimento5Stelle) van Beppe Grillo heeft zondag tijdens de lokale verkiezingen in Italië flinke verliezen geleden. Dat blijkt uit exitpolls van Italiaanse media.

In een deel van de Italiaanse steden en gemeenten gingen de mensen naar de stembus. In steden als Parma, Verona, Palermo, L’Aquila, Catanzaro, Lecce en Genua (thuisbasis van Grillo) eindigden kandidaten van de Vijfsterrenbeweging volgens de exitpolls op de derde of vierde plaats.

De uitslag van de lokale verkiezingen wordt gezien als indicatie voor de parlementsverkiezingen in 2018. Bij de vorige parlementsverkiezingen haalde de politieke partij meer dan honderd zetels binnen.