Vijfde terrorist Cambrils omgekomen

De vijfde terreurverdachte, die donderdagnacht door de politie werd neergeschoten in Cambrils, is overleden. Dat meldt de politie via Twitter.

Vier andere verdachten kwamen al om door politiekogels. Volgens Spaanse media werden ze gedood toen ze uit hun auto stapten en weg wilden rennen. De mannen droegen bomgordels die later door de explosievenopruimingsdienst tot ontploffing zijn gebracht. De terroristen zouden voordat ze wegrenden met hun auto slachtoffers hebben gemaakt onder voetgangers in het gebied.

Cambrils is een populaire plek in de buurt van Salou.