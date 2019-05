Vijfde migrant uit Guatemala overleden in VS

Bij een grenspost in de Amerikaanse staat Texas is een 16-jarige jongen om het leven gekomen. Het is de vijfde migrant uit Guatemala die sinds december is overleden na te zijn opgepakt door Amerikaanse grenspolitie.

De Amerikaanse dienst Douane en Grensbewaking (CBP) meldde dat de tiener, Carlos Gregorio Hernandez Vasquez, die was vastgezet in Rio Grande Valley op 13 mei, niet meer reageerde bij een gezondheidscontrole. De jongen was een dag eerder overgebracht naar grensbewakingspost Weslaco Station, nadat bij hem griep was vastgesteld.

De oorzaak van het overlijden is volgens de autoriteiten onbekend. "De CBP betreurt de tragische verlies en betuigt zijn medeleven aan de familie" zei de dienst in een verklaring.

Volgens de federale wetgeving moeten minderjarige alleenstaande migranten binnen 72 uur naar een opvanglocatie worden overgebracht. Het is onduidelijk waarom dat niet is gebeurd.