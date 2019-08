Vijfde dode na brandstichting bij Manchester

De moeder van vier kinderen die zijn omgekomen door brandstichting in het Britse Walkden, is zelf ook overleden. De destijds 36-jarige Michelle Pearson liep ernstige brandwonden op toen haar huis ’s nachts met brandbommen werd bestookt, berichten Britse media.

De aanval vond eind 2017 plaats in de buurt van Manchester. De twee mannelijke daders waren onder invloed van cocaïne en alcohol. De aanleiding voor de brandstichting zou een ruzie met een jongen uit het gezin zijn geweest. De mannen en een vrouwelijke handlanger zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Pearson verloor bij de aanval vier kinderen: Demi (15) Brandon (8), Lacie (7) en Lia (3). Ze gilde volgens een getuige „niet de kinderen” terwijl haar huis in lichterlaaie stond. De ernstig gewonde moeder moest in een kunstmatige coma worden gehouden en hoorde pas maanden later over de dood van haar zoon en dochters.

De moeder van Pearson zei dat haar dochter door de ernst van haar verwondingen en de zware medicatie steeds vergat dat haar kinderen waren overleden. „Ze vroeg er iedere dag naar. Bleef het maar vergeten en vergeten. Het duurde ongeveer zes weken voordat het tot haar doordrong.”

De doodsoorzaak van Pearson is niet bekendgemaakt. Haar moeder schreef op sociale media dat ze „vleugels heeft gekregen en naar haar kindjes is gegaan”.