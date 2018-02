Vijfde dag van bombardementen op Oost-Ghouta

Het Syrische Oost-Ghouta wordt voor de vijfde dag op rij gebombardeerd door gevechtsvliegtuigen. Dat melden burgers en hulpverleners in de regio. Sinds de bombardementen zondag begonnen zijn er zeker driehonderd mensen omgekomen.

Internationaal klinkt felle kritiek op de aanhoudende beschietingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel veroordeelde de bombardementen donderdag. „Het Syrische regime vecht niet tegen terroristen, maar tegen haar eigen burgers. Kinderen worden vermoord, ziekenhuizen worden vernietigd. We moeten er alles aan doen om deze slachtpartij te stoppen”, aldus Merkel.

Unicef: Blanco persbericht want geen woorden voor

Een woordvoerder van het Kremlin reageerde door te zeggen dat de situatie in Oost-Ghouta de verantwoordelijkheid is van de landen die terroristen in de regio steunen. „Iran, Syrië en Rusland horen daar niet bij.”