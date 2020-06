Vijfde coronadode in Suriname, 48 mensen genezen

Op de dag dat Suriname twee coronadoden te betreuren heeft en er 21 nieuwe besmettingen zijn, zijn er ook 39 mensen genezen verklaard. In totaal zijn dat er nu 48. Het aantal positieve gevallen staat nu op 229. Het aantal doden staat op vijf, blijkt uit de laatste cijfers op de Surinaamse Covid-19-website.

Hoewel er nog steeds positieve gevallen bijkomen, lijkt de piek voorbij te zijn. Dat bleek uit de presentatie die het Covid-19 managementteam maandag hield tijdens de persconferentie.

Suriname heeft de eerste week van een totale lockdown achter de rug. Net als in veel andere landen ligt ook in Suriname de economie voor een groot deel plat. Steeds meer mensen doen daarom een beroep op de steun van de regering. Die is maandag begonnen met het verstrekken van pakketten met voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Bij het complex van goud-multinational IamGold in het zuidelijke district Brokopondo zijn drie medewerkers positief getest. Volgens nieuwssite Starnieuws heeft de rest van de werknemers het werk inmiddels neergelegd omdat ze vinden dat het bedrijf te weinig doet om alle coronamaatregelen in orde te brengen. Het management is het hier niet mee eens en overweegt een gang naar de rechter.