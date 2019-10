Vijfde arrestatie in zaak vrachtwagendoden

De politie heeft een vijfde persoon aangehouden in verband met de dood van 39 migranten die in het Britse Essex in een vrachtwagen zijn gevonden. De man, in de twintig en afkomstig uit Noord-Ierland, werd gearresteerd toen hij zaterdag van een veerboot kwam, aldus Britse media.

De Ierse staatsomroep RTE zei dat de man zaterdagochtend na aankomst op een veerboot vanuit Frankrijk in de haven van Dublin is gearresteerd. De politie wil hem ondervragen over de bewegingen van de oplegger waarin de lichamen werden gevonden. Een blauwe Scania-vrachtwagen waarin hij reed, is in beslag genomen.

De politie had al vier mensen aangehouden in verband met de zaak. De baas van een transportbedrijf en zijn vrouw werden vrijdag opgepakt. Zij waren de laatst bekende eigenaars van de vrachtwagen met de 39 dode migranten.

Eerder was de arrestatie van de 25-jarige Mo Robinson uit Noord-Ierland, de bestuurder van de vrachtwagen. Hij werd woensdag op verdenking van moord opgepakt en blijft in hechtenis.

En vrijdag werd een 48-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden op Stansted Airport op verdenking van mensensmokkel en doodslag, zei de politie van Essex.