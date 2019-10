Vijfde arrestant bracht truck naar Zeebrugge

De 23-jarige Noord-Ier die zaterdag in Dublin werd gearresteerd in verband met de 39 vrachtwagendoden is de chauffeur die de koelwagen naar Zeebrugge bracht. Dat heeft het Belgisch federaal parket zondag bekendgemaakt. Deze vijfde verdachte in de zaak werd aangehouden nadat hij met een ferry vanuit Frankrijk was aangekomen in de Ierse hoofdstad.

Het is nog onduidelijk waar de Aziatische slachtoffers zijn ingestapt en of deze arrestant weet had van de aanwezigheid van de verstekelingen in de koelcontainer. De 25-jarige bestuurder die de truck van Purfeet naar Essex reed, waar de lijken werden ontdekt, wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Hij wordt beschuldigd van onder meer 39-voudige doodslag, hulp bij illegale immigratie en witwassen van geld.

Drie anderen die waren opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid zijn zondag op borgtocht vrijgelaten.