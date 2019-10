Vijf Vaticaan-medewerkers opgepakt na inval

Vijf mensen zijn dinsdag bij invallen in het Vaticaan gearresteerd. Het gaat volgens het Italiaanse tijdschrift L’Espresso onder andere om iemand van de Financiële Informatie Autoriteit (FIA), de instantie die gaat over de geldstromen binnen het Vaticaan. Daar werd een inval gedaan, net als bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Onduidelijk is waar de arrestanten precies van worden verdacht en om wie het gaat. Ze zijn geschorst.

Er loopt een onderzoek naar aanleiding van klachten over de bank van het Vaticaan. Volgens een bron binnen het Vaticaan heeft het te maken met met de aan- en verkoop van vastgoed, maar de precieze reden voor de invallen is niet bekendgemaakt. Er zijn documenten en andere spullen in beslag genomen.

Het Vaticaan zelf heeft nog niet gereageerd op de arrestaties.