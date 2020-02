‘Vijf Turken onder doden schietpartijen Hanau’

Onder de doden van de schietpartijen in het Duitse Hanau zijn vijf Turkse staatsburgers. Dat heeft een woordvoerder van de Turkse ambassade in Berlijn gezegd naar aanleiding van berichten in Turkse media.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de „lafhartige aanval” in de Duitse plaats. Een 43-jarige Duitser schoot in twee shisabars negen mensen dood. Hij werd later dood aangetroffen, evenals zijn moeder.

Diverse Duitse media meldden eerder dat onder de doden een onbekend aantal Koerden is. Dat is door de autoriteiten nog niet bevestigd. De Koerdische gemeente (KGD) in Duitsland reageerde vol ontzetting op het bloedbad. „Wij zijn in shock”, meldde de landelijk vicevoorzitter. In de regio van Hanau leven volgens de KGD 6000 tot 7000 Koerden. De Turkse president Erdogan sprak over een „racistische aanval” en eiste dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht.