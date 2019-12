Vijf miljoen voor opsporen cybercrimineel

Justitie in de VS heeft een recordbedrag uitgeloofd voor de opsporing van een cybercrimineel. Het ministerie maakte bekend dat 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) beloning is uitgeloofd voor tips die leiden naar de arrestatie van de Rus Maksim Jakoebets.

Hij wordt ervan beschuldigd een bende hackers te hebben geleid. De bende wordt ‘Evil Corp’ genoemd en zou sinds 2011 honderden financiële instellingen in de wereld in totaal meer dan 100 miljoen dollar afhandig hebben gemaakt. Een andere bendeleider zou Igor Toerasjev zijn. De aanklagers brengen ze in verband met de Russische geheime dienst FSB.