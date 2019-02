Vijf mensen gedood bij beschieting in Kasjmir

Bij vuurgevechten tussen militanten en het Indiase leger in de grensprovincie Kasjmir zijn zeker vier Indiase soldaten en een burger omgekomen. In de regio is India een jacht gestart naar de daders van de aanslag vorige week waarbij 44 mensen omkwamen.

„Vanochtend zijn bij een schotenwisseling vier soldaten en de eigenaar van een huis gewond geraakt en overleden”, laat de politie weten in een verklaring.

In de omgeving van Pulwama waren de soldaten op zoek naar de leden van terreurorganisatie Jaish-e-Mohammed. Het leger had informatie gekregen dat zeker drie militanten zich in het dorp bevonden.

Vorige week is een avondklok ingesteld in het gebied. Mensen mogen na een bepaalde tijd niet meer naar buiten.

India heeft al 23 mensen opgepakt in verband met de aanslag in het gebied vorige week. Pakistan, dat net als India de regio claimt, ontkent betrokkenheid.