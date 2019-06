Vijf kwesties die G20-top in Japan domineren

Wereldleiders strijken vrijdag en zaterdag neer in het Japanse Osaka voor de G20-top van landen met de grootste economieën. De volgende vijf kwesties zullen de topontmoeting, georganiseerd door de Japanse premier Shinzo Abe, vrijwel zeker domineren.

- TRUMP versus XI

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping overschaduwen de bijeenkomst van de G20 en ontmoeten elkaar op zaterdag. Ze hopen op een doorbraak in de handelsoorlog tussen ’s werelds twee grootste economieën, waardoor de wereldwijde groei al deuken heeft opgelopen.

De Verenigde Staten en China stemden in met een voorlopige wapenstilstand in het bijna een jaar oude geschil voorafgaand aan de bijeenkomst in Osaka, meldde de South China Morning Post van Hongkong op basis van bronnen.

Vóór zijn vertrek uit de Verenigde Staten zei Trump dat een deal dit weekend mogelijk is. Maar hij voegde eraan toe dat hij bereid is importtarieven op te leggen aan vrijwel alle Chinese invoer die niet al onderworpen is aan Amerikaanse heffingen, als de twee landen het oneens blijven.

Beleidsmakers zijn het erover eens dat de wereldwijde groei vertraagt als gevolg van de handelsspanningen. Abe hoopt op zoveel mogelijk vrijhandel in het slotcommuniqué van de vergadering, maar krijgt te maken met verzet van Trump, die vorig jaar de G20 dwong de langlopende belofte te laten varen om protectionisme te voorkomen.

De worsteling over de opwarming van de aarde gaat door. Amerikaanse onderhandelaars verzetten zich fel tegen een door Europa geleide inzet om de klimaatverandering te bestrijden. In het nieuwste ontwerp voor een G20-tekst over klimaatverandering, ingezien door persbureau Reuters, herleeft de steun voor de Overeenkomst van Parijs van 2015 en noemt het „onomkeerbaar”. Trump, die opwarming van de aarde een „hoax” noemde, trok de Verenigde Staten in 2017 uit het pact.

Hoewel Iran geen G20-lid is, zal het er in de geest wel aanwezig zijn, omdat de dreiging van oorlog met de Verenigde Staten opdoemt na een reeks incidenten in de Golf en een escalerende retoriek.

Eén agendapunt van de G20 waarop Abe vooruitgang kan boeken, is het verminderen van de overvloed aan plastic afval in de oceanen - hoewel specifieke doelstellingen en vaste toezeggingen voor actie onwaarschijnlijk zijn.