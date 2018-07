Vijf kinderen zwaargewond door botsing

Door een botsing tussen een busje en een auto zijn in Duitsland vijf kinderen zwaargewond geraakt. Drie volwassenen en nog een kind raakten lichtgewond door het ongeval in de deelstaat Saksen-Anhalt.

De twee voertuigen botsten vrijdagavond frontaal op elkaar toen de bestuurster van de bus op de verkeerde baan terechtkwam. De voertuigen belandden allebei in een greppel, de bus op de kop. Vijf kinderen die in het busje zaten, tussen acht en dertien jaar oud, zijn met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie zaterdag.