Vijf kinderen omgekomen bij auto-ongeluk op Franse snelweg

Bij een verkeersongeluk op een Franse snelweg zijn vijf kinderen om het leven gekomen. Ze zaten allemaal in dezelfde auto die op de A7 in de buurt van Albon door nog onbekende oorzaak crashte, op zijn kop naast de weg belandde en in brand vloog. In de auto zaten nog drie volwassenen en een kind. Zij raakten zwaargewond, meldt Le Parisien.

De slachtoffers hadden de leeftijd van tussen de 3 en 14 jaar. Het zou gaan om drie meisjes en twee jongens uit officieel twee verschillende gezinnen. De gewonden zijn twee vrouwen, een man en een kind van 7 jaar. Zij zijn naar het ziekenhuis in Lyon gebracht.

Mogelijk gaat het om een samengesteld gezin met nog een volwassen familielid dat op de terugweg was van vakantie. Het ongeluk gebeurde maandagavond. Volgens lokale media waren er vermoedelijk problemen met de remmen van het voertuig.

De Franse premier Jean Castex heeft zijn medeleven getoond. „Mijn gedachten gaan uit naar de families en de dierbaren van de slachtoffers van het ongeval op de A7 in Drôme”, schrijft hij op Twitter.