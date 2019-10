Vijf jonge kinderen en twee volwassenen zijn zaterdag om het leven gekomen door een brand in een wooncomplex in de Russische stad Rostov. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, aldus de lokale autoriteiten.

De omgekomen kinderen zijn tussen de vijftien maanden en zes jaar oud. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Onderzocht wordt of er opzet in het spel is.

Rostov ligt zo’n 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Moskou.