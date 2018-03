Vijf jaar cel voor oppositieleider Senegal

Oppositieleider Khalifa Sall (62) is vrijdag door de rechtbank in de Senegalese hoofdstad Dakar veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij werd samen met anderen onder meer beschuldigd van verduistering en valsheid in geschrifte, maar de rechtbank achtte een deel van de aanklacht niet bewezen. Twee medewerkers van Sall, voormalig burgemeester van Dakar, kregen eenzelfde straf.

Sall, geen familie van de zittende president Macky Sall, gold als voornaamste opponent in de presidentsverkiezingen volgend jaar. Hij zou circa 2,5 miljoen euro aan publieke middelen achterover hebben gedrukt.

Het geld zou volgens de aanklacht zijn verduisterd tussen 2011 en 2015. Sall en zijn medestanders stellen dat het vonnis politiek gemotiveerd is.