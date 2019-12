Vijf gevangenen ontsnapt uit gevangenis Turnhout

Vijf gevangenen zijn donderdag ontsnapt uit de gevangenis van Turnhout, niet ver van de grens met Nederland. Dat meldt de gevangenis. De politie is direct een grote zoekactie gestart.

De vijf wisten om 19.50 uur tijdens een avondwandeling op het complex over een muur te klimmen. Aan de andere kant werden ze opgewacht door een handlanger met een vluchtauto. Welke gevangenen zijn ontsnapt is niet bekendgemaakt.

Korpschef van de politie Roger Leys zegt tegen het Belgische medium Het Laatste Nieuws dat een aantal van de gedetineerden veroordeeld is voor zware geweldsdelicten. „We zijn momenteel in overleg met het parket om te beslissen wanneer we foto’s van de ontsnapte gevangenen zullen vrijgeven.”