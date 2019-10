‘Vijf doden na steekpartij politiebureau Parijs’

Door een steekpartij in het hoofdbureau van politie in Parijs zijn vijf doden gevallen. De dader is een van doden; de andere vier zouden politieagenten zijn. Dat meldden lokale media donderdag.

De dader zou een medewerker van het hoofdbureau zijn. Zijn motief is niet duidelijk. Het bureau is geëvacueerd en de omgeving van het gebouw is afgezet. Ook een nabijgelegen metrostation ging dicht.

De Franse premier Edouard Philippe is inmiddels bij het bureau aangekomen.

Klik op de foto om de eerste beelden uit Parijs te bekijken.