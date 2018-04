Vijf mensen zijn in Sri Lanka omgekomen door een ongeval in een rubberfabriek. Een van de slachtoffers kwam om toen hij in een tank met ammoniak viel. De vier anderen probeerden hem te redden maar werden vergiftigd en stierven ook.

Vijftien andere werknemers raakten gewond door het incident in Horana ten zuidoosten van de hoofdstad Colombo. Hoe het eerste slachtoffer in de tank kon vallen is niet bekend.