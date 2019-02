Een brand in een appartementengebouw in Lambrecht, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, heeft vijf mensen het leven gekost. Het vuur ontstond in de keuken op de bovenste verdieping en greep snel om zich heen. Honderd brandweerlieden werden opgeroepen om de brand te bestrijden.

De slachtoffers zijn het echtpaar dat de bovenste etage bewoonde en drie bezoekers.

De bewoners van de drie lager gelegen verdiepingen konden zich tijdig in veiligheid brengen.