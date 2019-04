Vijf doden door voedselvergiftiging Frankrijk

Vijf bejaarde bewoners van een Frans verpleeghuis zijn vermoedelijk door voedselvergiftiging overleden. De slachtoffers - vier vrouwen en een man - waren tussen de 72 en 95 jaar oud. Meer dan tien personen liggen nog in een ziekenhuis. Hun toestand wordt door de autoriteiten mede door hun leeftijd als ernstig omschreven, maar naar het zich laat aanzien verkeren ze niet in levensgevaar.

Het incident vond plaats in de Zuid-Franse gemeente Lherm. In totaal werden 22 mensen ziek na de maaltijd op zondag. Zij begonnen onder meer te braken. In totaal wonen 82 mensen in het verpleeghuis. De dochter van twee bewoners vertelde journalisten dat „er kennelijk een probleem was met maaltijden die specifiek waren bereid voor patiënten die palliatieve zorg krijgen”.

De kleindochter van de overleden 95-jarige vrouw, zei dat Périgord-salade op het menu stond. Dat is een regionale specialiteit met onder meer eend en ganzenlever. „Kan het de foie gras zijn geweest? Ze laten in elk geval lijkschouwing uitvoeren”, zei de vrouw, die de menukaart nog had, tegen de krant Dépêche du Midi.