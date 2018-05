Een schietpartij in een huis in de Amerikaanse stad Ponder in de staat Texas heeft aan vijf mensen het leven gekost. Een zesde slachtoffer is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie schoot een man vier aanwezigen dood en richtte het wapen vervolgens op zichzelf. Ook hij overleefde het niet. Over de achtergrond van het bloedbad is nog niets bekend.