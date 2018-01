Vijf doden door helikoptercrash New Mexico

Een helikopterongeluk in de Amerikaanse staat New Mexico heeft vijf mensen het leven gekost. Onder hen de voormalige Zimbabwaanse politicus Roy Bennett en zijn vrouw. Eén inzittende overleefde de crash. Het zwaargewonde slachtoffer kon volgens de media de politie alarmeren.

Het hefschroefvliegtuig stortte door nog onbekende oorzaak neer in de buurt van Raton, een stadje op ongeveer tweeënhalf uur rijden van Santa Fe.

Bennett (60) woonde in ballingschap in Zuid-Afrika. In het verleden was hij een van de belangrijkste tegenstanders van president Robert Mugabe, die pas onlangs aftrad. Bennett was tevens penningmeester van de oppositiepartij MDC, de Beweging voor Democratische Verandering.