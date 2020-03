Vijf doden door coronavirus in Duitsland

In Duitsland is het aantal doden door het nieuwe coronavirus opgelopen tot vijf, woensdag waren dat er drie. Het aantal besmettingen is opgelopen tot boven de 2400. Dat meldt het Duitse persbureau dpa na het optellen van de cijfers van lokale overheden.

De zwaarst getroffen regio is Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. Daar zijn meer dan negenhonderd besmettingen vastgesteld.

Het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, meldt minder gevallen en doden dan de lokale overheden. Daar staat het dodental nog op drie.