Vijf doden door cholera in Soedan

Vijf mensen zijn sinds eind augustus in Soedan overleden aan cholera. Volgens het ministerie van Gezondheidszorg zijn er 67 bekende gevallen van de ziekte. Achttien personen worden behandeld in isolatie.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde afgelopen week dat er met de Soedanese autoriteiten wordt samengewerkt in reactie op gevallen van cholera in het land. Soedan heeft de WHO om vaccinaties gevraagd.

Soedan werd in juli en augustus geteisterd door hevige regenval en overstromingen. Hierbij zijn tientallen mensen om het leven gekomen.