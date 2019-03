Door een brand in een eengezinswoning in Neurenberg zijn vijf mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden meerdere kinderen zijn. In het huis woonden negen mensen. Het is niet bekend hoe de andere vier eraan toe zijn.

De brand in de Duitse stad ontstond middenin de nacht. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond het huis al in lichterlaaie.