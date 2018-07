Door een verkeersongeval op een provinciale weg in Schotland zijn vijf mensen om het leven gekomen en vijf anderen gewond geraakt. Een personenauto en een busje kwamen met elkaar in botsing op de A96 ten oosten van de plaats Keith.

De oorzaak van de botsing, die donderdagavond even voor middernacht gebeurde, is niet bekend. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand, aldus Britse media.