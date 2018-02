Vijf doden door autobom in Noordoost-Syrië

Door een autobom zijn zondag vijf mensen om het leven gekomen in Kamishli, een stad in het noordoosten van Syrië vlak bij de Turkse grens waar Koerden de dienst uitmaken. Zeven omstanders raakten volgens het staatspersbureau SANA gewond.

De Koerdische YPG-milities controleren grote delen van de provincie Hasakeh, waar Kamishli ligt. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag en wat precies het doelwit was. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zei dat deze stad in september voor het laatst werd opgeschrikt door een explosie. Toen vloog een motorfiets in de lucht bij het accountantskantoor van de gemeente. Een kind kwam om.