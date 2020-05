Vijf doden door autobom in Afghanistan

Door een autobomaanslag op een installatie van een Afghaanse inlichtingendienst in de oostelijke provincie Ghazi zijn maandag minstens vijf mensen gedood. Dat heeft een woordvoerder van de gouverneur bekendgemaakt.

„De terroristen hebben een Humvee gebruikt bij hun aanval. Ze hebben het nationale directoraat Veiligheid in Ghazni aangevallen”, aldus de woordvoerder tegen persbureau AFP. Humvee’s zijn gepantserde terreinwagens. Honderden van deze door de VS aan het Afghaanse leger ter beschikking gestelde voertuigen zijn in de afgelopen jaren in handen van de Taliban gevallen.

Naast de vijf doden raakten nog eens 32 mensen gewond. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul bevestigt de aanval. De aanslag is nog niet opgeëist.

Het incident komt een dag nadat president Ashraf Ghani en zijn rivaal Abdullah Abdullah een akkoord over het delen van de macht in Kabul hadden ondertekend, waarmee een einde kwam aan hun maandenlange vete. Het akkoord, dat door Washington werd verwelkomd, effent de weg voor het starten van vredesbesprekingen met de Taliban.