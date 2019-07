In de Belgische plaats Kortessem zijn zaterdagochtend vijf doden gevallen na een zwaar auto-ongeluk. De bestuurder, die de controle over het stuur verloor, reed frontaal tegen een gevel van een café aan. Alle slachtoffers zouden inzittenden zijn van de auto. Het ongeluk gebeurde iets na 06.00 uur.

Waarom de bestuurder de controle over het stuur verloor is nog onduidelijk. De schade aan het café is groot.