Vijf doden bij vliegtuigcrash in Alaska

In Alaska zijn vijf mensen om het leven gekomen door een crash met een klein vliegtuig. De Piper PA-32 stortte neer in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De hulpdiensten vonden het toestel twee uur nadat het van de radar verdween, meldden de lokale autoriteiten.

Onduidelijk is hoe het eenmotorige vliegtuig, dat onderweg was naar de plaats Kipnuk, heeft kunnen neerstorten. Wie de slachtoffers zijn wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat niemand de crash heeft overleefd. De slachtoffers zijn de piloot en vier passagiers.