Vijf doden bij vliegtuigcrash Honduras

Bij een vliegtuigcrash in de zee bij Honduras zijn vijf mensen omgekomen. Het gaat om vijf buitenlandse toeristen, onder wie de piloot. Het toestel stortte kort na opstijgen neer in de Atlantische Oceaan bij het eiland Roatan. Een oorzaak is nog niet gevonden.

Het vliegtuig was onderweg naar Trujillo, 80 kilometer bij het eiland vandaan. Roatan is een populaire bestemming voor toeristen.

De Hondurese autoriteiten zijn het nog niet met elkaar eens over de nationaliteit van de slachtoffers. Een woordvoerder van het leger zegt dat er vier Amerikanen om zijn gekomen. De lokale noodhulpdiensten zeggen juist dat het om vier Canadezen gaat.

De nationaliteit van het vijfde slachtoffer is volgens zowel het leger als de hulpdiensten nog onbekend.