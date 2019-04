Vijf buitenlandse slachtoffers zijn geïdentificeerd, meldt de Srilankaanse zender Newsfirst op gezag van de minister van Buitenlandse Zaken in het land. Van 22 andere slachtoffers wordt op basis van hun huidskleur eveneens vermoed dat ze buitenlanders zijn.

Er is zeker één dodelijk slachtoffer uit Nederland. Twee hebben de Turkse nationaliteit. Volgens persbureau Anadolu gaat het om ingenieurs die aan een project werkten in Sri Lanka. Ook is bevestigd dat een Portugees is omgekomen.