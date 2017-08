Vijf bergwandelaars verongelukt in Krimml

Vijf bergbeklimmers zijn zondag in de buurt van de Oostenrijkse plaats Krimml om het leven gekomen door een ongeluk op een gletsjer. Ze waren met een touw aan elkaar verbonden. Een zesde persoon raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis in Salzburg gebracht.

Een zegsman van het districtsbestuur Zell am See bevestigde dat alle slachtoffers de Duitse nationaliteit hebben. De zes kwamen uit de omgeving van Altötting in Beieren, dicht bij de grens met Oostenrijk. Een van hen is op een hoogte van ongeveer 3000 meter uitgegleden op het ijs en heeft de anderen meegesleurd in zijn val van zo’n 200 meter in een gletsjer- en rotsspleet.

Een ander groepje alpinisten, die op een meter of 40 volgden, zag het gebeuren en sloeg alarm. Volgens een getuige wilde een van de slachtoffers teruggaan omdat hij het te gevaarlijk vond worden. Toen de anderen daarmee hadden ingestemd, ging er een bij het omdraaien onderuit. De laatste twee aan het touw probeerden met hun pikhouwelen het drama nog te voorkomen, maar vergeefs.

De Oostenrijkse reddingsdiensten zetten vijf helikopters in om de slachtoffers te bergen. Krimml ligt het in populaire skigebied Zillertaler Alpen.