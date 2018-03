Vijf arrestaties bij antiterreuractie Grenoble

Antiterreureenheden hebben vijf verdachten gearresteerd in Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk. Ze hadden terroristische aanslagen moeten voorbereiden en bijbehorende projecten financieren, bevestigden justitiebronnen dinsdag. De verdachten hebben mogelijk connecties met het Syrisch-Iraakse conflictgebied, zo werd gezegd. Welke plannen de arrestanten hadden, is niet duidelijk.

De verdachten, vier mannen en een vrouw, behoren tot een jihadistisch netwerk, meldde de krant Le Parisien. De politie heeft verscheidene huiszoekingen verricht.

Frankrijk is jarenlang geteisterd door islamistische aanslagen. De strijd tegen terrorisme is een van de belangrijkste opdrachten van de regering van premier Édouard Philippe.