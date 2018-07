Vijf aangeklaagd voor zuuraanval op peuter

Vijf mannen zijn in staat van beschuldiging gesteld in verband met de zuuraanval op een driejarig jongetje zaterdag in het Engelse Worcester. De BBC en Sky News meldden dat het vijftal later woensdag wordt voorgeleid.

De verdachten zijn drie mannen uit Londen en twee uit Wolverhampton. Ze zijn tussen de 22 en 41 jaar oud.

De peuter liep door de zuuraanval zaterdag in een discountwinkel ernstige brandwonden op aan zijn gezicht en aan een arm. Hij belandde in het ziekenhuis, maar mocht zondag naar huis. Het is nog niet duidelijk of de jongen geheel zal herstellen van zijn verwondingen.

Het motief voor de zuuraanval is volgens de politie niet duidelijk. De politie wilde niet reageren op berichten in Britse media dat een gezinsruzie aanleiding was voor de aanval. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband tussen het incident en de activiteiten van een of meerdere criminele bendes.