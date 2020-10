Vijanden Israël en Libanon in gesprek over grensgeschillen

De vijanden Libanon en Israël gaan in gesprek over hun grensgeschillen. Er is een akkoord bereikt over het verloop van het overleg, aldus de voorzitter van de Libanese parlement. Dat werd daarna door Israël bevestigd.

De buurlanden, die formeel met elkaar in oorlog zijn, hebben onder meer ruzie over hun grenzen op land en in de Middellandse Zee. De Verenigde Naties hadden bemiddeld om tot een overeenkomst te komen. De Verenigde Staten zullen de gesprekken mogelijk maken. Het overleg is gepland in de Zuid-Libanese grensstad Naqoura, maar er is nog geen datum bekendgemaakt.

Libanon stond onder druk van de Amerikanen. Kort voor de bekendmaking legden de VS nog sancties op aan Libanese politici, onder wie de rechterhand van de parlementsvoorzitter. Washington strafte de medewerker voor corruptie en financiële steun voor de invloedrijke islamitische organisatie Hezbollah. Washington beschouwt deze zwaarbewapende, door Iran gesteunde groep als terreurbeweging.