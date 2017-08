Vieux Port is toeristisch hart van Marseille

De Vieux Port (oude haven) van Marseille vormde al het hart van de plaats toen de Romeinen zich er in de oudheid vestigden. De pittoreske haven is het historische en culturele centrum van de tweede stad van Frankrijk. De natuurlijke haven vormde ook lange tijd het economische centrum, totdat die activiteiten in de negentiende eeuw naar een noordelijker haven werden verplaatst.

De Vieux Port is tegenwoordig vooral een jachthaven, waarvandaan ook veerboten vertrekken. Rondom is op de kades veel horeca te vinden. Daarnaast zijn ook musea, het Paleis van Justitie, de beurs en de opera van Marseille in het gebied gevestigd.