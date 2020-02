Vietnamese monnik die genomineerd was voor Nobelprijs overleden

Een van de bekendste monniken van Vietnam, Thich Quang Do, is op 93-jarige leeftijd overleden. De boeddhist zat jarenlang in de gevangenis voor zijn vreedzame strijd voor religieuze vrijheid, democratie en mensenrechten. Hij werd meerdere keren genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Voor het communistische regime in Vietnam was Do een doorn in het oog. Zijn vrijheidsstrijd begon na de executie van een van zijn religieuze leermeesters, waar Do getuige van was. „Toen heb ik gezworen alles te doen wat ik kan om het fanatisme en de onverdraagzaamheid te bestrijden en mijn leven te wijden aan het streven naar gerechtigheid”, zei Do later. Vanwege zijn activisme kwam hij in 2003 onder huisarrest te staan in de stad Ho Chi Minh, waar hij voortdurend in de gaten werd gehouden. Het regime beschuldigde hem van „contrarevolutionaire activiteiten”.

Thich Quang Do overleed zaterdagavond in de boeddhistische Tu Hieu-tempel in de stad Hué. De monnik gaf in april vorig jaar aan binnen drie dagen gecremeerd te willen worden. „Na de crematie zal mijn as worden verspreid boven zee. Er zullen geen laatste woorden, geen biografieën en geen emotionele vertoningen zijn. Alleen maar gebeden”, aldus zijn testament.