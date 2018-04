Vietnamese activist moet 15 jaar cel in

De Vietnamese mensenrechtenactivist en jurist Nguyen Van Dai is in een razendsnel showproces tot vijftien jaar gevangenisstraf en daaropvolgend vijf jaar huisarrest veroordeeld. De 48-jarige Dai is in de communistische eenpartijstaat Vietnam veroordeeld omdat hij „activiteiten heeft ontplooid die tot doel hadden het volksbestuur omver te werpen”. Zijn advocaat noemde het buitengewoon zware straffen.

In het proces dat een dag duurde, werden donderdag nog vijf andere critici van de regering veroordeeld tot celstraffen variërend van zeven tot twaalf jaar. Vier van hen kregen ook nog jaren huisarrest boven op de celstraf.

Nguyen Van Dai richtte in 2006 een Vietnamees mensenrechtencomité op. Hij werd toen al snel opgepakt wegens „tegen de staat gerichte propaganda”. In 2013 begon hij een democratisch netwerk dat hij Broederschap voor Democratie noemde en dat zich inzet voor mensenrechten en voor steun aan politieke gevangenen.