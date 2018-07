Vietnam wijst demonstrerende Amerikaan uit

Vietnam heeft een Amerikaan met Vietnamese wortels uitgewezen die vorige maand was gearresteerd toen hij meedeed aan demonstraties. Een rechtbank bepaalde vrijdag dat hij moest worden vrijgelaten en het land uit moet worden gezet.

De 32-jarige William Anh Nguyen was beschuldigd van verstoring van de openbare orde. Volgens Vietnamese media had de rechtbank hem geen verdere straf gegeven mede omdat hij publiekelijk had bekend en spijt betuigd.

Nguyen was met een toeristenvisum Vietnam in gereisd. Op 10 juni deed hij mee aan een demonstratie in Ho Chi-Minh-stad waar geen toestemming voor was verleend, waarna hij werd aangehouden. Hij maakte later voor de televisie zijn excuses. Hij riskeerde tot zeven jaar cel.